Hulusi Akar a notamment rencontré son homologue azerbaïdjanais Zakir Hasanov. Les deux ministres ont discuté des questions de défense et de sécurité bilatérales et régionales, y compris la coopération en matière d'éducation militaire et l'industrie de la défense.

Akar a souligné que l'amitié et la fraternité entre les deux pays se poursuivent au plus haut niveau, dans le respect de la devise "Une nation, deux États", qui caractérise leurs liens bilatéraux.

"Au cours de la réunion, un échange de vues détaillé sur la poursuite du développement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique, militaro-éducatif et autres, ainsi que sur les questions de sécurité régionale a eu lieu ", a indiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans un communiqué.

Hulusi Akar a également rencontré le Premier ministre et ministre de la Défense libyen, Abdul Hamid Dbeibeh.

Les deux hommes ont abordé les questions de défense et de sécurité bilatérales et régionales, principalement la coopération en matière de formation militaire et d'industrie de la défense.

Akar a également rencontré le ministre pakistanais de la Défense et de la Production, Muhammad Israr Tareen, et le ministre koweïtien de la Défense, Sheikh Jaber Al Mubarek Al-Hamad Al-Sabah.

Le ministre turc a par ailleurs félicité le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, pour sa reconduction dans ses fonctions.

Mercredi, Akar devrait rencontrer Wallace, qui sera en Turquie à son invitation officielle. Les deux ministres s’étaient déjà rencontrés les 6 et 7 octobre à Londres.

Le salon Saha Expo est organisé en vue de présenter des produits de défense de pointe provenant de la Turquie et d'autres pays.

L'événement rassemble également les hauts responsables des gouvernements et des armées d'une dizaine de pays.