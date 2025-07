Des témoins ont déclaré à l'Agence Anadolu qu'un groupe de soldats israéliens a attaqué les villages d'Al-Dyouk Al-Tahta et de Sama Jericho dans le gouvernorat de Jéricho, accompagnée de bulldozers militaires, et a rasé 6 maisons sous prétexte de "constructions sans permis".

Les mêmes sources ont ajouté qu'une des maisons était en construction et que les autres maisons étaient habitées et construites en briques et en béton armé.

Les autorités israéliennes interdisent la construction ou la remise en état des terres dans la zone C sans permis, autorisations qui sont presque impossibles à obtenir, selon les témoignages des Palestiniens.

L'accord d'Oslo 2 (conclu en 1995) a classé les territoires de la Cisjordanie selon 3 zones : la zone A est sous contrôle total palestinien, la zone B est sous contrôle sécuritaire israélien, laissant au côté palestinien les affaires civiles et administratives, et la zone C qui est sous contrôle civil, administratif et sécuritaire israélien. Cette dernière zone constitue environ 60 % de la superficie de la Cisjordanie.