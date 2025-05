Le groupe allemand Lufthansa a annoncé des annulations de vols, notamment de ses filiales Swiss, Brussels Airlines et d'autres.

Par ailleurs, les compagnies américaines United et Delta, qui venaient tout juste de reprendre leurs vols vers Israël, les ont également annulés, tout comme les compagnies françaises Transavia et Air France, Air Canada, Nippon Airways (Japon), Air Europa (Espagne) et British Airways.

La compagnie hongroise Wizz Air a suspendu toutes ses liaisons avec Israël jusqu’au mardi 6 mai au matin. Un de ses avions en route a fait demi-tour pour atterrir en Roumanie.

Il y a comme une confusion dans les vols en partance pour Israël depuis ce matin. Dans certains cas, des appareils en approche ont rebroussé chemin, ou les passagers ont été débarqués avant le décollage.

Comme mesure conservatoire, les autorités israéliennes ont suspendu les vols à l’aéroport de Tel Aviv.

Le groupe Houthi du Yémen a, de son côté, averti toutes les compagnies aériennes que l'aéroport Ben Gourion d'Israël n'était plus sûr pour le trafic aérien.

Les Houthis du Yémen, qui mènent des attaques contre Israël en signe d'opposition déclarée à la guerre et au blocus imposés à la bande de Gaza, ont revendiqué le lancement du missile sur l'aéroport le plus fréquenté d'Israël ce matin.

