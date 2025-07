"La Turquie et l'Union européenne (UE) ont besoin d'une coopération plus étroite dans le contexte actuel. Il est indispensable de mettre à jour l'accord sur l'Union douanière afin d'approfondir son fonctionnement", a déclaré Mus mercredi lors de la réunion du Dialogue d'affaires de Haut niveau Turquie-UE.

Soulignant que son pays et l'Union coopèrent dans de nombreux domaines, dont le commerce, la sécurité, la migration et l'énergie, Mus a indiqué que la pandémie de Covid-19 a fait émerger de nouveaux défis comme la numérisation, le changement climatique et le changement de l'équilibre économique mondial.

Le ministre a ainsi appelé à "agir ensemble" pour réussir à faire face au contexte actuel.

Pour sa part, le président de l'Association des Chambres de commerce et d'industrie européennes, (EUROCHAMBRES), Luc Frieden, qui a participé par visioconférence, a souligné l'importance du dialogue entre les milieux des affaires pour renforcer les relations entre la Turquie et l'Union en se félicitant de la profondeur des relations économiques entre les deux parties.

"Nous avons une guerre en cours, juste à côté. Les prix énergétiques sont très élevés chez nous. Nous avons un taux d'inflation qui pose beaucoup de problèmes aux Européens. J'estime, dans ce contexte, qu'il est davantage important de travailler ensemble que de s'éloigner l'un de l'autre", a-t-il affirmé.

"Il faut faire davantage. Nous devons garder la Turquie en tant que partenaire d'affaires important. Nous devons donc moderniser l'Union douanière", a-t-il conclu.