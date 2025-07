Les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne se disent "très alarmés par les violences persistantes dans les territoires palestiniens occupés", selon une déclaration conjointe publiée ce mercredi.

La déclaration presse "toutes les parties à s'abstenir de toute provocation et de toute action unilatérale, à œuvrer activement à la réduction des tensions et au rétablissement du calme", rappelant qu’en cette année 22, plus de 120 Palestiniens et plus de 20 Israéliens ont été tués et de nombreux autres blessés.

Les chefs de la diplomatie des quatre pays européens estiment qu'Israël a le droit de se défendre, mais qu’il "doit respecter les principes du droit international et du droit international humanitaire", ajoutant que "le contrôle de la sécurité palestinienne doit être facilité dans la zone A et qu’une coordination efficace de la sécurité doit être rétablie."

Ils ont également déclaré que "les tensions actuelles rappellent de façon dramatique la nécessité de reprendre les efforts politiques pour parvenir à une solution à deux États, la seule à même de garantir de façon permanente aux Israéliens et aux Palestiniens une vie dans la paix et la sécurité."