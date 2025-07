La République Centrafricaine et le Rwanda avaient signé quatre protocoles d’accord et de coopération, à l’occasion de la visite d'État du président Faustin-Archange Touadéra au Rwanda du 5 au 8 août 2022 : d’abord une convention d’exploration en vue de l'exploitation minière, ensuite des protocoles respectivement sur le développement du transport, un soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de sécurité dans le domaine de la défense en République et enfin une coopération dans le domaine de la planification économique.

Depuis 2013, alors que la RCA est en crise, le Rwanda n’a pas hésité à déployer des milliers de soldats en Centrafrique, sous mandat de l’ONU, pour aider le pays à préserver son intégrité et à repousser les groupes rebelles qui sèment la terreur dans plusieurs régions.

Le Rwanda est le troisième contributeur au maintien de la paix en RCA avec plus de 3 000 soldats déployés dans différentes parties du pays depuis 2014 selon l’ONU.

Dans le cadre d’un accord bilatéral de défense, conclu en 2020, le Rwanda a déployé, mi-décembre 202 0, ses soldats en Centrafrique, en plus de son contingent intégré au sein de la Minusca (la mission de l’ONU en RCA).