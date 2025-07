Suggérant que les refoulements étaient des pratiques relevant du passé, Frontex a déclaré, dans un communiqué, qu'elle avait élaboré un plan d'action conjointement avec la Grèce pour rectifier les erreurs du passé et celles du présent.

Cette déclaration est considérée comme un aveu selon lequel Frontex et l'État grec ont coopéré dans les opérations de refoulement au cours desquelles l’argent et les biens de milliers de migrants ont été dérobés. Ces derniers ont été sujets au harcèlement, nombre d’entre eux ont subi de surcroît de violentes brimades et de vexations. Ils ont été laissés pour morts après que leurs embarcations ont été coulées.

Frontex n'a pas réfuté, par ailleurs, les conclusions susmentionnées dans le rapport, mais les a plutôt relativisées en suggérant "qu'il s'agissait de pratiques du passé".

La Turquie et plusieurs organisations internationales des droits de l’homme ont condamné à plusieurs reprises les pratiques illégales de la Grèce consistant à repousser les réfugiés de leur territoire. Selon eux, la Grèce porte atteinte aux valeurs humanitaires et aux dispositions du droit international, mettant ainsi en danger la vie de personnes vulnérables, notamment des femmes et des enfants.

L'agence de garde-frontières et de garde-côtes de l'Union européenne a couvert les refoulements illégaux de migrants vers les eaux territoriales turques pratiqués par les garde-côtes grecs, a révélé un rapport de l'Office européen de lutte antifraude.

Selon le rapport de l'OLAF, publié le 14 octobre par le site web allemand de défense de la liberté d'information FragDenStaat, ainsi que par Der Spiegel et Lighthouse Reports, Frontex a dissimulé des cas d'éventuelles violations des droits de l'homme à ses propres fonctionnaires chargés de veiller au respect des droits fondamentaux. Frontex a également interrompu la surveillance aérienne pour éviter d'enregistrer des activités illégales, a cofinancé des unités grecques qui ont procédé à des refoulements illégaux et a trompé les autorités chargées de superviser l'agence.