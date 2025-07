Le ministère turc des Affaires étrangères s’est dit satisfait de l’accord sur la délimitation des juridictions maritimes signé entre le Liban et Israël.

"Nous nous félicitons de l'accord de délimitation de la juridiction maritime signé aujourd'hui (27 octobre) à la suite de négociations indirectes entre le Liban et Israël" a partagé jeudi le ministère dans un communiqué partagé jeudi au sujet de l'accord négocié par l’intermédiaire des États-Unis.

Le ministère a notamment dit espérer que l'accord contribuera à la paix et à la stabilité en Méditerranée orientale, qui fait actuellement face à de nombreux défis avant d’ajouter :

"L'accord prévoit également pour les deux parties, un modèle d'exploitation conjoint et un partage des revenus par l'intermédiaire d'un tiers pour certains champs de licence d'hydrocarbures sur le plateau continental. Ce modèle, qui a également des exemples similaires dans le monde, peut créer un précédent positif pour la région et en particulier pour les Chypriotes turcs et grecs", a-t-il évalué.

Le ministère a notamment laissé place, dans son communiqué, à la proposition faite en juillet dernier par la République turque de Chypre du Nord (RTCN) à la partie grecque de l’île pour un partage équitable des revenus tirés des hydrocarbures.

Se référant à la proposition de la Turquie d'organiser une Conférence sur la Méditerranée orientale en 2020, le ministère a poursuivi: "La Turquie continue de soutenir les propositions de coopération sur les hydrocarbures présentées par la RTCN en 2011, 2012, 2019 et 2022".