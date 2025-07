La présidente d'une Commission d’enquête de l'ONU s’est insurgée contre les accusations "d'antisémitisme" portées par un représentant israélien, déclarant : "Nous ne devrions pas être soumis à de tels abus".

"J'ai 81 ans et c'est la première fois que je suis accusée d'antisémitisme", a déclaré Navi Pillay, qui a été Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

Elle répondait au représentant d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, qui a accusé d'antisémitisme les trois membres de la Commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël, alors que la commission présentait son rapport à la troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies : "Troisième Commission : promotion et protection des droits humains".

"Nous avons donné tout notre temps et toute notre énergie parce que nous sommes profondément attachés aux questions de justice, d'État de droit et de droits de l'homme. Nous ne devrions pas être soumis à de tels abus... toutes les choses dites sont fausses et mensongères", s’est défendue Navy Pillay.

"Le président (Nelson) Mandela ne m'aurait pas autorisée à aller travailler dans les tribunaux internationaux si j'avais eu un comportement discriminatoire, quel qu'en soit le motif. L'abus est vraiment grave et fallacieux", a ajouté la présidente Sud-Africaine de la Commission onusienne.

Le rapport de la Commission d’enquête a conclu que l'occupation israélienne des territoires palestiniens est aujourd'hui illégale au regard du droit international, en raison de sa permanence et des politiques d'annexion de facto du gouvernement israélien.

Pillay a exhorté l'ONU et ses États membres à envisager des mesures urgentes pour s'assurer qu'Israël commence à se conformer à ses obligations juridiques internationales et agisse de manière à mettre fin à l'occupation.