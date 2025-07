Dans les semaines à venir, la Turquie achèvera le processus de ratification de l'adhésion au traité du Svalbard de 1920, qui offrira à Ankara de nouvelles possibilités de recherche et d'activité économique dans la région arctique.

L'Arctique englobe les terres et les eaux territoriales de huit pays (les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Islande, le Danemark [à cause du Groenland], la Norvège, la Finlande et la Suède) sur trois continents. Contrairement à l'Antarctique, l'Arctique n'a pas de masse terrestre couvrant son pôle, seulement l'océan.

La région est réputée pour son relief accidenté et des conditions météorologiques les plus rudes de la planète. C'est également l'une des régions les moins peuplées du monde, avec des communautés nomades clairsemées et de rares villes et villages. Ses zones sont souvent très éloignées et manquent d'infrastructures de transport de base.

Cependant, l’importance de l'Arctique ne cesse de croître, et la concurrence aussi. La région est riche en minéraux, en faune, en poissons et en autres ressources naturelles. Selon certaines estimations, jusqu'à 13 % des réserves pétrolières et près d'un tiers des réserves de gaz naturel non découvertes du monde se trouvent dans l'Arctique.

La fonte d'une partie de la glace arctique pendant les mois d'été signifie l'ouverture de nouvelles voies de navigation, l'augmentation du tourisme et la poursuite de l'exploration des ressources naturelles. Il n'est pas surprenant que la Turquie souhaite s'impliquer davantage dans la région, et le traité du Svalbard en offre l'occasion idéale.

Le traité du Svalbard tire son nom de l'archipel de Svalbard, situé bien au-dessus du cercle polaire arctique, au large de la Norvège et à environ 500 milles nautiques du pôle Nord. Le Svalbard compte une petite population d'environ 2 000 habitants et abrite la colonie humaine habitée en permanence la plus septentrionale du monde.

Dans le cadre de la série d'accords et de traités internationaux qui ont suivi la Première Guerre mondiale, la Norvège s'est vu accorder la souveraineté sur les îles dans le cadre du traité de 1920 sur le Svalbard. Toutefois, les termes du traité permettent à tout signataire d'avoir un accès non discriminatoire à la pêche, à la chasse et aux ressources naturelles des îles.

Parmi ces signataires figurent de grandes puissances, telles que la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, ainsi que des pays éloignés de l'Arctique, comme l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et même l'Afghanistan. La Turquie veut ainsi rejoindre le club des 46 pays bénéficiant d'un accès égal aux ressources naturelles du Svalbard.

L'utilisation du Svalbard à des fins militaires est limitée en temps de paix en raison des restrictions imposées à la région par le traité de 1920, qui a démilitarisé les îles. Cela n'a pas empêché ces îles de faire partie de la compétition entre grandes puissances au XXIe siècle.

La Russie et la Chine ont profité de leur accès au Svalbard. La Russie est aujourd'hui présente sur le Svalbard avec sa colonie de mines de charbon de Barentsburg. Ce village isolé, accessible seulement par bateau, hélicoptère ou motoneige, ne compte que quelques centaines d'habitants. Compte tenu de son éloignement, Barentsburg abrite même le consulat russe le plus septentrional du monde. Aujourd'hui, Barentsburg produit juste assez de charbon pour subvenir à ses besoins. Pour Moscou, cette colonie a toujours été davantage une question de prestige national que de profit.

En tant que signataire du traité du Svalbard, la Chine mène des recherches scientifiques au Svalbard depuis 2004 dans sa station arctique de Fleuve Jaune située à Ny Ålesund. Ce centre scientifique est l'une des nombreuses stations de recherche scientifique exploitées par la Chine dans l'Arctique. La plupart des recherches scientifiques qui y sont menées par la Chine concernent des domaines tels que la physique de l'atmosphère en haute altitude et la géologie météorologique et pourraient avoir une application militaire.

La Turquie n'est pas étrangère à l'exploration et à la recherche scientifiques circumpolaires, mais ces dernières années, elle s'est concentrée sur le pôle sud, en Antarctique. Mais lorsqu'il s'agit de l'Arctique, il y a trois raisons principales pour lesquelles la présence d'Ankara dans cette région est importante. Premièrement, la région est en train de devenir un point focal de la géopolitique. Il est compréhensible que, comme de plus en plus de pays cherchent à s'impliquer davantage dans la région, la Turquie n’entend pas être laissée pour compte. Deuxièmement, comme des opportunités économiques apparaissent dans l'Arctique, la Turquie cherche à être bien placée pour s'impliquer davantage. Enfin, la région arctique abrite une population ethniquement turcophone estimée à des centaines de milliers, comme les Yakoutes et les Dolgans. Ces dernières années, Ankara a entrepris de promouvoir un patrimoine et une culture communs entre les États et les peuples turcophones, et la région arctique ne fait pas exception.

Le président Erdogan et d'autres responsables politiques turcs ont reconnu l'importance croissante de la région arctique. En 2015, la Turquie a demandé le statut d'observateur au Conseil de l'Arctique, la première organisation multilatérale de l'Arctique au monde. Cependant, avec la rupture des relations entre la Russie et ses homologues riverains de l'Arctique au sujet de l'incursion en Ukraine, le Conseil de l'Arctique a pratiquement cessé de fonctionner. L'adhésion au traité de Svalbard est donc le moyen le plus rapide et le plus direct pour la Turquie de s'intéresser à la région arctique.

L'intérêt mondial pour l'Arctique ne fera que croître dans les années à venir. Alors que d'autres nations consacrent des ressources et des actifs dans la région pour garantir leurs intérêts nationaux, la Turquie n’acceptera pas de se laisser distancer.