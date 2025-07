C'est à l'invitation de Esra Demir, ambassadrice de Turquie au Togo qu’a eu lieu une cérémonie marquant le 99e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie.

Le 29 octobre 1923 à la suite de la guerre de l'indépendance, le parlement turc proclamait officiellement la naissance de la République de Turquie, sous la direction de Mustafa Kemal, communément appelé en Turquie par ses concitoyens Atatürk (le père des Turcs).

Et cela fait seulement 18 mois que la Turquie a ouvert une ambassade au Togo même si les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1962.

Dans un discours à cette occasion, l'ambassadrice de Turquie au Togo s'est dite très heureuse de célébrer cette fête nationale en République togolaise et a rappelé que cette date historique a marqué "un tournant décisif" dans l'histoire du peuple turc en instaurant "un état de droit, démocratique et laïc".

Elle a, en outre, salué l'évolution rapide du partenariat entre son pays et l'Afrique depuis 2002. En témoigne le nombre des missions diplomatiques de la République de la Turquie sur le continent qui sont passées de 12 à 47, de même que celles africaines en Turquie qui sont passées de 10 à 38. Le Togo a ouvert son ambassade à Ankara en 2022.

"Notre commerce avec l'Afrique a atteint 34,5 milliards de dollars en 2021 dont 11,7 milliards de dollars avec l'Afrique subsaharienne contre 1,35 milliards de dollars en 2003. Les investissements turcs qui étaient quasiment nuls ont atteint 6 milliards de dollars actuellement " a ajouté la diplomate.

Elle a souligné dans cette perspective que les relations entre la Turquie et le Togo sont "aussi bonnes que prometteuses", rappelant, dans ce sens, la visite en octobre 2021 du président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre de la Sécurité et de la protection civile du Togo, Général Yark Damehane qui représentait son collègue des Affaires étrangères à l'occasion, a souligné pour sa part une bonne fête au peuple turc et salué les bonnes relations qui lient les deux pays.

"Ces dernières années, grâce à nos efforts conjugués et surtout grâce à la vision politique de nos deux chefs d'états, nos relations connaissent un élan nouveau marqué de concertations régulières et d'échanges de visites au plus haut niveau. La visite historique du président Erdogan le 19 octobre 2021, a permis d'amorcer un nouveau chapitre dans notre coopération que nous voulons plus compressée, plus dynamique et plus fructueuse" a-t-il indiqué.

Les principaux chantiers du partenariat entre le Togo et la Turquie couvrent des domaines professionnels, économiques, commerciaux, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, a encore souligné le responsable togolais, appelant la Turquie à rester disponible pour l'exploration d'autres chantiers à l'avenir.

"Le Togo espère toujours compter sur la Turquie qui est déjà un partenaire stratégique pour continuer à soutenir et à accompagner les efforts du gouvernement en faveur de la recherche et du maintien de la paix et la sécurité internationale", a conclu le ministre togolais.