Le Qatar a convoqué vendredi l'ambassadeur d'Allemagne pour protester contre les commentaires d'une ministre qui avait déclaré que cet émirat du Golfe “ne devrait pas accueillir la Coupe du monde'', indique le ministère qatari des Affaires étrangères.

La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser avait émis des critiques acerbes à l’égard du Qatar dans une interview télévisée, à moins d'un mois du Mondial-2022.

Le ministère qatari des Affaires étrangères a remis à l'ambassadeur une protestation écrite, selon un communiqué officiel.

La lettre exprimait "la déception de l'Etat du Qatar et son rejet total et sa condamnation des déclarations faites par Nancy Faeser (...) concernant le droit de l'Etat du Qatar d'accueillir la Coupe du monde 2022", et demandait "des éclaircissements concernant ces déclarations".

Dans une interview avec le réseau ARD diffusée jeudi, la ministre allemande a déclaré: "Pour nous, en tant que gouvernement allemand, l'accueil du tournoi par le Qatar était très délicat".

La ministre, qui devait se rendre lundi avec le président de la Fédération allemande de football au Qatar, a invoqué "des critères” qui devraient prévaloir dans l’octroi du droit d’organisation de cet événement.

Les responsables qataris avaient exprimé leur mécontentement croissant face aux attaques auxquelles leur pays est confronté depuis qu’il s’est vu attribuer l’organisation de la Coupe du monde 2022, mais c'est la première fois qu'un ambassadeur étranger est convoqué pour de tels commentaires.

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a fustigé mardi une campagne "sans précédent" contre l'organisation de la Coupe du monde de football, dénonçant des "calomnies" à moins d'un mois du coup d'envoi de cet événement planétaire.

"Depuis que nous avons eu l'honneur d'accueillir la Coupe du monde, le Qatar a été la cible d'une campagne sans précédent qu'aucun autre pays hôte n'a subie", a-t-il déclaré lors d'un discours devant le conseil législatif à Doha.

Pour le ministère qatari des Affaires étrangères, l'organisation d'une première Coupe du monde dans un pays arabe est "une justice rendue à une région souffrant d'un stéréotype injuste depuis des décennies".