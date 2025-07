Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, s'est entretenu au téléphone avec Tim Barrow, le conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni.

Selon un communiqué partagé vendredi par la présidence turque, au cours de cet entretien, les relations politiques et économiques, la coopération dans le domaine de l'industrie militaire entre la Turquie et le Royaume-Uni, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, ont été discutées.

En tant que deux partenaires stratégiques et alliés de l'OTAN, la Turquie et le Royaume-Uni se sont déclarés satisfaits de la coopération en cours dans de nombreux domaines, en particulier celui de l'industrie de la défense, et ont également convenu d’évaluer de nouvelles opportunités de coopération.

Au cours de la réunion, l'attention a été attirée sur le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN, tout en soulignant le fait que les alliés devaient agir en harmonie et en solidarité contre les risques de sécurité communs, les nouveaux défis et toutes les menaces terroristes.

Par ailleurs, il a été précisé que la Turquie suit de près les engagements prises par la Suède et la Finlande qui veulent adhérer à l'OTAN.

"Des inquiétudes ont été exprimées quant à l’enlisement de la guerre russo-ukrainienne et à l'impasse des négociations pour un cessez-le-feu. La prolongation de cette guerre pourrait causer de graves dommages à la paix et à la stabilité mondiales. L'importance de toutes sortes d'efforts diplomatiques pour réduire le coût généré par la guerre dans l'économie mondiale, l'énergie, la sécurité alimentaire et d'autres domaines, a été soulignée.

La voie de la diplomatie doit être ouverte et les négociations doivent être relancées pour une solution basée sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout en soulignant la responsabilité assumée par la Turquie dans ce processus, il a été déclaré qu'elle poursuivrait résolument ses tentatives de solution diplomatique, notamment en prolongeant la durée de l'Accord d'Istanbul", peut-on lire dans le communiqué de la présidence turque.