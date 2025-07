Erdogan a partagé samedi un message vidéo à l'occasion de la "Fête de la République" qui est célébrée chaque année, le 29 octobre. La Turquie fête cette année le 99ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie.Soulignant qu’une lutte incessante est menée pour élever la République de Turquie au niveau des civilisations modernes, Erdogan a poursuivi :

"Au cours des 20 dernières années, avec les révolutions démocratiques et de développements que nous avons réalisées, nous avons supprimé non seulement les obstacles devant la volonté nationale, mais aussi les murs épais qui ont été construits entre le peuple et la République.

À un moment où les incertitudes mondiales augmentent, nos efforts pour établir la paix, la stabilité et la justice sont appréciés. Mettre un terme à la tragédie humanitaire en Syrie, résoudre la crise russo-ukrainienne, nous essayons de créer une ceinture de paix et de prospérité autour de nous avec notre politique étrangère entreprenante et humanitaire.”

Le chef de l'Etat turc a rappelé que la Turquie est le pays le plus généreux du monde par rapport à son produit intérieur brut, et qu'elle continue de gagner en influence au niveau international tout en poursuivant les investissements et les plans de développement.

"Le 29 octobre, nous organisons la cérémonie de production de la première TOGG, la voiture électrique nationale de notre pays. Malgré toutes les injustices et les obstacles auxquels nous avons été confrontés, nous posons les bases de nos visions de 2053 et 2071 avec précision. Nous sommes déterminés à construire le "Siècle de la Turquie" sur les infrastructures de travaux et de services que nous avons réalisés à ce jour", a-t-il conclu.