Cette décision "met en danger la principale voie d'exportation de céréales et engrais dont on a besoin pour répondre à la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre" en Ukraine, a-t-il indiqué.

Samedi, la Russie a annoncé la suspension de sa participation à l'accord céréalier avec l'Ukraine, sur fond de ciblage de sa flotte en mer Noire, et a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies lundi prochain pour discuter de la question, selon l'Associated Press.

Le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères a estimé que cette décision menace les plus importantes routes d'exportation de céréales et d'engrais dans le monde.

La Turquie a joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que dans la conclusion en juillet, sous l'égide de l'ONU, d'un accord entre les deux pays permettant l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le détroit d’Istanbul.