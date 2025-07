Le ministère turc de la Défense nationale a indiqué, dimanche, que le ministre Hulusi Akar continue à négocier et à coordonner avec tous les intervenants pour la reprise des exportations de céréales depuis la mer Noire.

"Pour résoudre le problème et poursuivre les opérations liées à l'initiative sur les céréales, dont la coordination a été jusqu'à présent couronnée de succès, Hulusi Akar continue de négocier et de se concerter avec ses interlocuteurs, ainsi qu'avec les autorités compétentes", a déclaré le ministère dans un communiqué.

L'ONU, la Turquie et l'Ukraine ont convenu, dimanche, d'un plan pour faire transiter aujourd'hui, 14 navires qui se trouvent dans les eaux turques dans le cadre de l'accord céréalier de la mer Noire, suite à la décision de Moscou de suspendre sa participation à l’accord.

Le Centre conjoint de coordination a indiqué, dans un communiqué, que les trois délégations s'étaient également mises d'accord pour que 40 autres navires sortants soient inspectés lundi.

La Russie avait annoncé, samedi, qu'elle suspendait sa participation à l'accord portant sur l'exportation de céréales ukrainiennes, à la suite des attaques essuyées par sa flotte de la mer Noire.

Selon le ministère turc de la Défense nationale, "le personnel russe affecté au centre de coordination conjoint d'Istanbul est toujours présent au centre. Il n'y aura pas de trafic maritime en provenance d'Ukraine pendant cette période. L'inspection des navires chargés de céréales qui attendent devant Istanbul devrait se poursuivre aujourd'hui et demain."

Le ministère a également appelé les parties à “poursuivre cette initiative, qui a un impact positif sur l'humanité dans le monde entier et qui prouve que toutes les crises peuvent être résolues avec de la bonne volonté et du dialogue … et à éviter toute provocation qui affecterait négativement le maintien du mécanisme", poursuit le communiqué.

Selon la même source, 9, 3 millions de tonnes de céréales ont été acheminées en toute sécurité à partir des ports ukrainiens vers les pays bénéficiaires, depuis que la Turquie, les Nations unies et l’Ukraine ont conclu un un accord le 22 juillet à Istanbul portant sur la reprise des exportations de céréales à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire. , Ces exportations avaient été interrompues après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en février. Un centre de coordination conjoint composé de représentants des trois pays et de l'ONU a été mis en place à Istanbul pour superviser ces opérations.