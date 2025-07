Lundi, lors d’un entretien téléphonique, M. Hulusi Akar, ministre turc de la Défense a confirmé à M. Sergueï Choïgou, son homologue russe, l'importance de la pérennité de l'accord sur les céréales, si l’on en croit un communiqué émanant de la Défense turque.

Hulusi Akar et Sergueï Choïgou ont notamment abordé les récents développements concernant le transport de céréales. Le ministre turc a insisté sur la nécessité de la prorogation de cette l'initiative qui “contribue grandement à résoudre la crise alimentaire mondiale et qui administre la preuve que tous les problèmes peuvent être résolus par la coopération et le dialogue”.

La décision de suspendre l'accord sur les céréales, qui doit être envisagée à part du conflit et qui est une activité purement humanitaire, devrait être reconsidérée, a indiqué M. Akar.

M.Hulusi Akar a également rappelé que le président Recep Tayyip Erdogan et le gouvernement turc continueront à jouer leur rôle dans le dessein d’assurer la paix dans la région et l'aide humanitaire à tous les niveaux.

C’est après qu’une attaque de drone a frappé des navires russes que Moscou a annoncé la suspension de sa participation à cet accord ayant permis de reprendre les exportations de céréales vitales pour le monde.

L'accord céréalier, conclu en juillet sous égide de l'ONU et de la Turquie, a permis l'exportation de plusieurs millions de tonnes de céréales immobilisées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit, le 24 février 22.