L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting, qui été très souvent pris à partie et moqué par les supporters du club de la capitale, s'affirme aujourd'hui comme étant un puissant titulaire au Bayern Munich.

Le Camerounais, qui a débuté la saison sur les bancs, a su saisir sa chance et donne désormais pleine satisfaction à son entraîneur Julian Nagelsmann. "Il vient souvent dans mon bureau et dit qu’il veut jouer, expliquait le coach allemand il y a quelques jours. J’aime ça. Alors je lui ai dit : "Maintenant tu joues, donc tu dois tout donner et pas seulement venir dans mon bureau" Et c’est exactement ce qu’il fait avec un jeu de classe mondiale.”

S'il est encore loin de se hisser au rang de Robert Lewandowski, Choupo-Moting permet toutefois de libérer Sadio Mané, qui peut s'exprimer dans son domaine de prédilection, le couloir gauche.

La clé qu'il manquait à Mané

Baladé de poste en poste depuis la fin de son aventure avec Liverpool, le Sénégalais ne parvenait pas à exprimer la plénitude de ses qualités en Bavière. Bien qu'il soit capable de jouer dans une position de faux numéro neuf à la pointe de l'attaque, Mané reste davantage redoutable lorsqu'il s'agit de déstabiliser une défense sur son côté gauche par ses appels de balles ou par ses dribbles dévastateurs.

Depuis que Choupo-Moting s'est installé à ce poste d'attaquant, les deux hommes font des miracles. Au total, ils ont joué sept rencontres ensemble dont quatre en étant tous deux titulaires, où ils ont pu inscrire un total de 8 buts et cinq passes décisives. Des prouesses spectaculaires qui se jaugent aux répercussions qu’elles ont sur l'ensemble de l'équipe, puisque le Bayern Munich a inscrit 25 buts lors des six derniers matches.

"Il méritait une titularisation plus tôt dans la saison"

Tombé sous le charme du Camerounais, Julian Nagelsmann a avoué avoir hésité dans l’usage de Choupo-Moting après le succès face à Fribourg (5-0): "Il a apporté ses performances d’entraînement sur le terrain dès la première minute. Il méritait en fait une titularisation plus tôt dans la saison. Nous savons que nous pouvons compter sur lui et je suis heureux que nous l’ayons."

Le Bayern Munich, qui cherchait à un moment donné à recruter un nouvel attaquant, et songeait même à se séparer de Sadio Mané, voit désormais la vie en rose avec ces deux joueurs. Si le nom de Choupo-Moting peut paraître moins flatteur que celui de Lewandowski, il reste un joueur presque aussi important dans le système bavarois.

Néanmoins, au fil de la saison, et des échéances importantes en Ligue des champions, il est difficile d'imaginer Choupo-Moting porter le Bayern Munich comme le faisait le Polonais. Mais une chose est sûre, c’est ce rôle qu'il pourra aider Mané à endosser.