L'accord sur les céréales négocié par la Turquie donnera la priorité aux pays africains dans le besoin, comme convenu avec le président russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a indiqué mercredi le président turc, Recep Tayyip Erdogan lors d'une interview en direct diffusée conjointement par les chaînes ATV, A Haber, A News et A Para.

"La situation à Djibouti, en Somalie et au Soudan n'est pas bonne. Nous effectuerons des livraisons vers tous ces pays sous-développés", a affirmé Recep Tayyip Erdogan.

Les responsables russes et ukrainiens ont accueillis favorablement les efforts de la Turquie concernant l'exportation des céréales, a indiqué le président turc Erdogan.

Le 22 juillet, la Turquie, les Nations unies (ONU), la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour reprendre les exportations de céréales par la mer Noire, qui avaient été interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février.

Samedi, la Russie avait annoncé sa décision de suspendre sa participation à l'accord en raison de ce qu'elle considère comme une attaque ukrainienne contre sa flotte de la mer Noire dans le port de Sébastopol.

Plus tôt dans la journée de mercredi, la Turquie et la Russie ont annoncé la reprise de la mise en œuvre de l'accord sur les céréales de la mer Noire, suite à la médiation d'Ankara et de l'ONU.

Erdogan a également fait savoir qu'après Akkuyu et Sinop, la Turquie et la Russie travaillent à la construction d'une troisième centrale nucléaire, sans préciser le lieu.

Le président turc a souligné que la Libye est intéressée par la réalisation de travaux de forage conjoints avec la Turquie en Méditerranée.

"Avec 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel supplémentaires, le volume total des réserves découvertes en mer Noire atteint 650 milliards de mètres cubes", a-t-il expliqué.

Erdogan a invité la Grèce à revenir à la raison, précisant qu'Athènes doit savoir qu'elle n'obtiendra rien en multipliant les provocations.

"Tant que les valeurs seront respectées, la Turquie et Israël, mais aussi toute la région bénéficieront d'une diplomatie gagnant-gagnant", a-t-il noté en réponse à une question sur l'arrivée en tête de la formation de Benyamin Netanyahou aux élections législatives.

Le président turc a souligné qu'il pourrait "mener une action diplomatique" avec Elon Musk à la suite du rachat de Twitter par ce dernier.

Le président turc a révélé que son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, lui a fait la demande, au cours d'un entretien téléphonique, de deux voitures électriques de fabrication turque Togg dont la production en série a été lancée jeudi.