Dans un communiqué, le ministère a annoncé "la mort de Moussaab Mohammad Nafal, 18 ans, qui a succombé à de graves blessures infligées par des balles des forces de l'occupation (israélienne)".

L'armée israélienne a affirmé avoir reçu des informations sur des "jets de pierres vers une autoroute (...) qui ont causé des dommages à des voitures sur la route".

Les soldats "ont riposté en ouvrant le feu en direction des auteurs" des jets de pierres, a-t-elle ajouté dans un communiqué sans confirmer explicitement la mort du Palestinien.

Jeudi, les forces israéliennes ont tué quatre autres Palestiniens.

Depuis le début de l’année, l'armée israélienne a mené plus de 2.000 raids en Cisjordanie, notamment dans les secteurs de Jénine et Naplouse.

Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 120 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l'ONU.