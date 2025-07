"Le PKK est une organisation terroriste et ce type de comportement n'a pas sa place dans une démocratie", a-t-il écrit sur Twitter.

"Puisque des organisations comme le YPG et le PYD entretiennent des liens avec le PKK, qui figure sur la liste des organisations terroristes de l'UE, nous allons prendre nos distances avec ces organisations afin de ne pas gâcher nos relations avec la Turquie." a déclaré Billstrom dans une interview accordée au radiodiffuseur public SR.

Le nouveau Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a également déclaré que la Suède ne pouvait pas coopérer avec ceux qui ont des relations étroites avec l'organisation terroriste PKK.

"Dans le cadre de notre décision, nous nous opposerons fermement à toute activité qui suscite ou soutient le terrorisme sur les territoires suédois", a déclaré Kristersson à la chaîne de télévision suédoise TV4.

Trois autres membres du parlement du même parti avaient posé auparavant avec le drapeau du PKK.

La Première ministre suédoise de l'époque, Magdalena Andersson, avait dénoncé ces actions comme étant extrêmement inappropriées.

Le PKK figure sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, de l'UE et des États-Unis et est responsable de la mort de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

L'État suédois a classé le PKK comme un groupe terroriste depuis 1984.