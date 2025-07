Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson entame, lundi, une visite officielle en Turquie à l'invitation du Président Recep Tayyip Erdogan.

La Direction de la communication de la Présidence turque a précisé, dimanche, dans un communiqué, que la visite d'Ulf Kristersson en Turquie durera deux jours.

Le communiqué ajoute que les entretiens officiels, prévus mardi à Ankara, passeront en revue les relations turco-suédoises dans toutes leurs dimensions.

Il est également prévu que les deux chefs d’état se penchent sur sur la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN, les relations entre la Turquie et l'Union européenne et des questions d'ordre international et régional, ajoute le communiqué.

La Turquie, la Suède et la Finlande ont signé, fin juin, un protocole d'accord tripartite concernant l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN, en vertu duquel les deux pays nordiques s'engagent à coopérer pleinement avec Ankara dans la lutte contre les organisations terroristes.