Un statut toujours assumé

Les coéquipiers de Sadio Mané vont se présenter au Qatar dans la peau d'outsiders ambitieux, capables de jouer les trouble-fête dans un groupe largement à leur portée. Opposés aux Pays-Bas, à l'Équateur, et au Qatar, les Sénégalais, en tant que dernier champion d'Afrique, sont forcément attendus au tournant sur la scène internationale, même sans Mané. Avec le récent forfait du Bavarois, la donne change forcément, mais le Sénégal reste une équipe très compétitive qui peut toujours s’appuyer sur des bases solides.

Redoutables sur leur continent, les hommes d'Aliou Cissé n'ont pas été perturbés lors des phases qualificatives pour le mondial. Les vainqueurs de la CAN ont facilement disposé du Togo, de la Namibie et du Congo, avec un bilan de cinq victoires et un nul. C'est lors du barrage d'accession à la Coupe du monde que le groupe de Sadio Mané a été accroché par l'Égypte (0-1, 1-0), mais c'était sans compter sur l'enfant de Bambali qui transformait le penalty décisif sans trembler.

Après l'Afrique, les Lions de la Téranga s'attaquent désormais au monde. La star du Sénégal ne sera pas du voyage pour occuper sa place majeure dans cet effectif..Leader technique incontesté, il est aussi un homme de vestiaire qui a son importance dans le groupe d'Aliou Cissé. Son absence se fera forcément ressentir en dehors des terrains aussi.

Il faut dire que l'ancien joueur de Liverpool aime particulièrement être décisif avec le Sénégal. Il s'était déjà distingué lors de la finale de la CAN 2022 en tirant le dernier tir au but contre l'Égypte. Vainqueur du dernier Ballon d'Or africain et dauphin de Karim Benzema au Ballon d'Or 2022, le meilleur buteur de l'histoire du pays avec 33 buts en 92 sélections était spécialement attendu durant le mondial. Ses récentes performances sous la tunique bavaroise laissaient également présager de bonnes choses pour la Coupe du monde.

L'incontournable Aliou Cissé

La statistique est impressionnante et montre l'homme qu'est Aliou Cissé dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. À chaque fois que les Lions ont disputé une Coupe du monde, Cissé était présent. La première fois en 2002 en tant que joueur et capitaine, puis une deuxième et bientôt une troisième fois en tant que sélectionneur (2018 et 2022). Intronisé sur le banc de touche sénégalais en 2015, il a connu des moments de doutes avant de s'affirmer, mais a toujours gardé le même cap.

Sous ses ordres, le Sénégal, a été éliminé en quart de finale de la CAN en 2017, avant de sortir dès la phase de groupes du mondial 2018. La désillusion de la finale perdue contre l'Algérie en 2019 fut immense, mais Cissé a su remobiliser ses troupes pour brandir le titre de champion d'Afrique en 2022. Papa Mahmoud Gueye l’assure, le sélectionneur ne doute jamais et renvoie cette force de caractère à son groupe qui est capable de surmonter de nombreux obstacles: “Si tu demandes aux joueurs, la plupart d'entre eux te répondent que l'après finale en 2019 a été un moment très important. Juste après ce match, Aliou Cissé a rassemblé les joueurs et leur a dit : “Nous avons perdu cette finale, mais tout n'est pas encore fini. Nous avons une CAN à aller chercher dans deux ans.” Ce discours là a été très important pour préparer cette CAN victorieuse”.

Malgré la blessure de Mané, l'objectif au Qatar reste le même : le Sénégal va tenter de rallier les demi-finales afin de devenir le seul pays africain à atteindre le dernier carré de cette compétition.

Une équipe capable d'irriter les pays phares

Le Sénégal est une formation de possession qui préfère imposer son jeu à l'adversaire. Avec une charnière centrale composée d'Abdou Diallo et du “général” Kalidou Koulibaly, suivi d'Edouard Mendy dans les buts en dernier rempart, les Lions de la Téranga n'hésitent pas à s'installer dans le camp adverse pour dicter le tempo de la rencontre. Sur le front de l'attaque, Sadio Mané avait un rôle primordial puisque c’est lui qui dynamitait les défenses. Pour prendre la relève, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, ou encore Idrissa Gueye dans une moindre mesure, devront tenter de faire parler leur créativité pour déstabiliser l'opposition.

Face à aux Pays-Bas qui fait figure de favori dans ce groupe A, Aliou Cissé devra certainement revoir son plan de jeu pour couvrir ses arrières, mais le Sénégal peut aussi être efficace en opérant en contre. “Je pense que le coach va aborder ce match là comme il avait abordé le match contre la Pologne en 2018”, estime Papa Mahmoud Gueye.

Aliou Cissé dévoilera sa liste vendredi. S’il n’est pas un adepte des surprises, des attaquants se distinguent particulièrement avant la grande échéance, souligne Papa Mahmoud Gueye : “Mbaye Diagne (7 buts et 2 passes décisives en 12 matches cette saison) qui brille du côté de la Turquie pourrait revenir en sélection. Il y aussi Iliman Ndiaye qui pourrait prendre de l'épaisseur dans ce groupe. C'est un joueur que personne ne connaît parce qu'il n'a pas beaucoup de matches avec l'équipe nationale (2 sélections). Mais il fait une très bonne saison avec Sheffield où il joue dans un position de neuf et demi (3 buts et 1 passes décisives lors des 4 derniers matches.)

Disposant de joueurs rapides mais surtout doués techniquement, nul doute que les Lions ne manqueront pas de surprendre lors de ce mondial. En apprenant des erreurs de 2018, et en s'appuyant sur des forces qui leur ont permis de s'installer sur le toit de l'Afrique, le Sénégal peut réaliser un sacré coup au Qatar, même sans Sadio Mané.