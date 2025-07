​​​​​​​Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé mercredi la fin de l'opération antiterroriste Barkhane dans le Sahel. Lors d'un discours général prononcé à Toulon (sud-est de la France) sur la revue stratégique de la Défense de son pays, le chef d'État français a indiqué que les forces de son pays n'ont "pas vocation à rester indéfiniment sur les terrains d'opération", notamment en Afrique.

"Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps", a-t-il ajouté avant d'annoncer qu'il avait "pris la décision, en coordination avec d'autres acteurs, de mettre fin à l'opération Barkhane".

"Notre partenariat n'a de sens que s'il est véritable et qu'il répond à des besoins explicites des armées africaines, s'il s'inscrit en complémentarité des partenariats politiques, économiques et administratifs dans ces pays", s'est-il expliqué, précisant que la stratégie française en Afrique sera "finalisée d'ici à six mois".

Soulignant que la France doit "savoir changer de méthodes", le chef d'État français a indiqué que "notre engagement avec les pays africains doit être centré sur une logique d'appui et de coopération".

"C'est pourquoi nous lancerons une phase d'échanges avec nos partenaires africains, pour faire évoluer le statut et les missions des bases françaises en Afrique", a poursuivi le président.

Cette décision intervient trois mois après le retrait des derniers soldats français du Mali, vers les pays voisins, notamment au Niger.

Au cours des deux dernières années, l’influence française a fortement diminué au Mali, notamment après la décision prise par les autorités de Bamako de rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, mettant ainsi fin à la présence du dispositif français Barkhane et du dispositif européen "Takuba", dans le pays.

Pour rappel, la force européenne de soutien dans la lutte contre le terrorisme a été dissoute en juillet dernier.

Le 15 août, les derniers soldats français de l’opération Barkhane ont quitté le Mali, Paris mettant ainsi fin à neuf ans de présence militaire dans le pays, pour "combattre le terrorisme dans la région du Sahel".

La France avait lancé "l'opération Barkhane" en 2014, succédant à l'opération "Serval" au Mali, initiée un an plus tôt, pour lutter contre les groupes armés terroristes (GAT) dans le pays du Sahel.