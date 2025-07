La secrétaire générale de la CNUCED et le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires discuteront vendredi avec des responsables russes à Genève, du renouvellement de l'accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes, selon une porte-parole.

Rebeca Grynspan et Martin Griffths "poursuivront les consultations en cours afin de soutenir les efforts du secrétaire général dans la mise en œuvre complète des deux accords signés à Istanbul le 22 juillet", a déclaré Stéphanie Tremblay.

"Nous exhortons les parties à continuer à faire preuve d'une entière bonne foi dans la mise en œuvre de l'initiative et à faciliter le passage rapide, sécurisé et sans entrave des navires. Il s'agit d'une ligne d'approvisionnement essentielle qui doit continuer à fournir au monde plus de nourriture, ce dont il a tant besoin", a-t-elle souligné.

L'accord conclu pour une période de 120 jours expirera le 19 novembre.

La Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé le 22 juillet à Istanbul, un accord portant sur la reprise des exportations de céréales depuis trois ports ukrainiens de la mer Noire, alors qu’elles avaient été interrompues après le déclenchement de la guerre Russie-Ukraine en février.

Plus de 10 millions de tonnes de céréales ont été exportées d'Ukraine depuis le 1er août, selon les données des Nations unies.