Le communiqué rapporte également qu’un autre site d'extraction frauduleuse a été démantelé vendredi et 2 orpailleurs illégaux de nationalité étrangère ont été arrêtés. De même, 2 pelleteuses et 1 bulldozer ont été saisis dans cette opération.

La même source affirme que '' trois jours plus tard, le 7 novembre, l’équipe a procédé à la fermeture d’un site d’extraction illégale à Kandiolé. Au cours de la même opération, 7 orpailleurs clandestins de nationalité étrangère, dont une femme, ont été interpellés. Leur équipement comprenait : 8 pelleteuses, 4 tricycles, 1 véhicule pick-up double cabine, 4 Motopompes et 2 Groupes électrogènes, tous saisis '' rappelant que '' les personnes interpellées et les équipements ont été mis à la disposition de la justice''.

''À ce jour, plus d’une centaine d’orpailleurs illégaux, principalement des étrangers, ont été arrêtés sur les zones minières '', explique le document qui fait également état de la saisie de dizaines d’engins roulant et d'équipements divers, dont des pelleteuses, mis à la disposition de la justice par la brigade conduite par le Haut fonctionnaire de Défense du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Le communiqué note, en outre, que '' dans le cadre de la lutte contre l’exploitation frauduleuse des ressources minières, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau invite les sociétés opérant dans la zone de Kéniéba à faire enregistrer leurs matériels et équipements destinés à la recherche et/ou à l’exploitation minière auprès de la direction nationale de la géologie et des mines''.