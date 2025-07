Selon l’agence de presse slovène "STA", l’accord sera signé le 15 novembre, à l'occasion de la visite en Algérie des ministres slovènes des Affaires étrangères, Tanjia Fajon, et des Infrastructures, Bojan Kumer. L'accord sera conclu par Sonatrach, le groupe pétrolier algérien et et Geoplin, le plus grand négociant en gaz de Slovénie.

A l'occasion de cette visite, les deux pays signeront également un mémorandum sur leur future coopération énergétique.

Le Premier ministre slovène n'a pas encore divulgué les quantités de gaz concernées par l’accord. Mais selon la STA, la Slovénie recevra 300 millions de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des trois prochaines années, ce qui satisfera environ un tiers de la demande actuelle du pays.

La même source a indiqué également que le gaz algérien atteindra la Slovénie via des gazoducs traversant la Tunisie et l’Italie. La visite, à Alger, de la MAE slovène Tanja Fajon, a indiqué la même source, sera mise à profit afin d’ouvrir une ambassade slovène en Algérie.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux pays européens se sont tournés vers l'Algérie en vue de sécuriser leurs approvisionnements en gaz avant l'hiver.

Le premier pays ayant demandé l'augmentation de ses approvisionnements en gaz algérien était l'Italie qui a, d’ailleurs, signé un accord dans ce sens avec l'Algérie. L'Espagne, en dépit du froid diplomatique avec l'Algérie, a également émis le souhait d'acheter plus de gaz algérien. Il y a également la France qui, à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron à Alger en août dernier, avait exprimé le souhait de sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en gaz.