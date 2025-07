C'est ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, après que le ministère russe de la Défense a annoncé le début du retrait de ses forces de la rive droite de la ville ukrainienne de Kherson vers des positions sur la rive gauche du Dnipro.

Interrogé à propos de la ville de Kherson et à la question de savoir si elle fait encore partie de la Russie, Peskov a déclaré que celle-ci est "un sujet de la Russie selon les textes juridiques et qu'aucun changement ne peut y être apporté", rapporte Russia Today.

Rappelons que le président russe Vladimir Poutine a annoncé fin septembre dernier l'annexion de Kherson et de trois autres régions ukrainiennes à la Russie.

La Fédération de Russie avait organisé en 2014, un "référendum" illégal et illégitime qui a abouti à l'annexion illégale de la Crimée.

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, s’attirant une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'encontre de Moscou.

La Russie pose comme préalable, pour mettre un terme à son opération, le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhérer à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de ''neutralité totale'', ce que Kiev considère comme une 'atteinte à sa souveraineté''.