Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, devrait se rendre à Moscou avant la fin de l'année en cours, pour répondre à l'invitation, datant de 2020, de son homologue russe, Vladimir Poutine.

C'est ce qu'a affirmé, ce vendredi à Paris (France) où il participe au Forum sur la paix, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, dans une déclaration faite à l'agence de presse russe, Sputnik.

"Nous espérons qu’elle (la visite) aura lieu avant la fin de l’année", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne. Lamamra a fait savoir que la visite du président algérien à Moscou "est en cours de préparation". "Cette visite est importante pour nos deux pays, et nous sommes activement et positivement engagés dans sa préparation" , a-t-il soutenu.

Le chef de la diplomatie algérienne a rappelé, en ce sens, que l’Algérie et la Russie sont des "partenaires à long terme" et "importants l’un pour l’autre". "Nous entretenons un dialogue politique de qualité et nous espérons que la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Russie marquera le début d’une nouvelle étape dans nos relations", a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine a invité son homologue algérien à se rendre à Moscou en mai 2020, avant de renouveler son invitation en juillet de la même année, au cours d’un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Cependant, aucune date n’a été fixée pour le déplacement du président Tebboune, qui n’a pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Le 8 novembre dernier, le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, avait également évoqué cette visite précisant qu'elle "devrait intervenir avant la fin de l’année". Selon lui, les autorités russes attendent la "proposition d'une date de la part de nos amis algériens".

Pour rappel, l’Algérie, qui est l’un des plus gros clients de l’armement russe dans le monde, cherche à développer ses relations avec la Russie pour notamment accroître ses échanges commerciaux avec ce pays.

Elle compte aussi sur le soutien de la Russie pour adhérer au groupe des BRICS (groupe d’États qui réunit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud), Moscou ayant déjà accueilli favorablement la demande d'adhésion algérienne. De plus, un nouveau partenariat stratégique devrait être signé entre les deux pays lors de la visite de Tebboune à Moscou.

"Nous discutons d’un projet de partenariat stratégique", avait déclaré en mai dernier l’ambassadeur d’Algérie à Moscou Smail Benamara, en indiquant que "l’ancien texte en vigueur date de 2001". "Nous préparons maintenant un nouveau texte afin de renforcer de nouveaux domaines de coopération qui n’étaient pas mentionnés dans le texte précédent", avait-il dit, en marge du sommet Russie-monde musulman qui s’est tenu du 15 au 21 mai à Kazan en Russie.

Selon le diplomate algérien, "il ne s’agit pas seulement d’achats d’armes, mais aussi d’exercices, de coopération, et d’échange de données".