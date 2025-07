Le président américain, Joe Biden a déclaré que les résultats des élections de mi-mandat "renforçaient" sa position politique.

Cette déclaration intervient après que les Démocrates sont parvenus in extremis à conserver le contrôle du Sénat grâce à la victoire de la sénatrice Catherine Cortez Masto au Nevada, a rapporté CNN.

Les médias américains ont également annoncé, samedi, la réélection du sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona.

S'adressant aux journalistes en marge du sommet de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Biden a indiqué que le succès inattendu des Démocrates aux élections de mi-mandat "l'a placé dans une position plus forte" avant d'entamer les pourparlers cruciaux avec son homologue chinois, Xi Jinping.

"Je me sens bien et j'attends avec impatience les deux prochaines années", a-t-il ajouté.

Dimanche, Biden participera au sommet de l'ASEAN, dans le but de renforcer les relations entre les États-Unis, l'Inde et le Pacifique.

Mardi dernier, Biden a révélé qu'il avait l'intention de se présenter aux élections de 2024, mais il attendra le bon moment pour annoncer sa décision finale concernant sa réélection pour un second mandat.

Le président américain a indiqué qu'il travaillerait, selon les préceptes de la Constitution américaine, pour s'assurer que l'ancien président Donald Trump ne revienne pas à la Maison Blanche.

Les élections de mi-mandat, qui se tiennent deux ans après la présidentielle, constituent un vote sur l'administration en place.

Le Parti démocrate a pu limiter les dégâts et s'emparer d'un certain nombre de sièges clés au Sénat et à la Chambre des représentants, même si l'on s'attendait à ce que les Républicains avancent et prennent des sièges aux Démocrates.