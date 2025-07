"Je vous donne le mandat de former un gouvernement", a déclaré dimanche le président Herzog aux côtés de M. Netanyahu, lors d'une conférence de presse à Jérusalem.

"Je serai le Premier ministre de tous, de ceux qui ont voté pour nous et les autres. C'est ma responsabilité", a déclaré M. Netanyahu, 73 ans, promettant "un gouvernement stable et performant, un gouvernement responsable et engagé".

Le Premier ministre désigné aura 28 jours pour former son gouvernement, avec un supplément de 14 jours si nécessaire.

Chef du gouvernement de 1996 à 1999, puis de 2009 à 2021, Benjamin Netanyahu, 73 ans, est en procès pour corruption. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

Lors d'une cérémonie télévisée, Isaac Herzog a pris note du procès pour corruption mais a ajouté qu'il ne constituait pas un obstacle juridique à son retour au pouvoir.