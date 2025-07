De nombreux pompiers, policiers et équipes médicales ont été dépêchés sur le lieu de l’explosion et la police a pris des mesures de sécurité.

Le préfet de la ville Ali Yerlikaya a indiqué que l’explosion a causé des morts et des blessés. "Aujourd'hui, vers 16h20, une explosion a retenti dans la rue Istiklal à Taksim dans notre quartier de Beyoglu. Nos équipes de police, de santé, de pompiers et de gestion des catastrophes et des urgences ont été dépêchées sur les lieux. Il y a des morts et des blessés", a-t-il déclaré sur Twitter.