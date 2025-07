"Tous ensemble, on obtient de meilleurs prix, une meilleure qualité et un meilleur délai", a déclaré à des journalistes Josep Borrell à son arrivée à Bruxelles pour une réunion des ministres de la Défense de l'UE.

La mutualisation des commandes d'armes est une demande de longue date de l'Union européenne, pour éviter notamment de faire grimper les prix.

Les Etats qui appuient l'Ukraine dans le conflit contre la Russie ont puisé dans leurs propres arsenaux pour l'aide militaire.

L'Allemagne a fait savoir qu'elle allait établir un centre de maintenance en Slovaquie pour entretenir et réparer les armes qu'elle a livrées à Kiev.

"Nous sommes parvenus à un accord et les travaux peuvent commencer immédiatement afin que tous les équipements fournis puissent être réparés après leur sortie du champ de bataille", a déclaré aux journalistes la ministre de la Défense allemande Christine Lambrecht.

Christine Lambrecht a ajouté que Berlin prévoyait d'entraîner quelque 5.000 soldats ukrainiens en Allemagne d'ici juin, dans le cadre d'une mission de formation de l'UE.

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE, lors de leurs réunions respectives lundi et mardi à Bruxelles, ont officiellement lancé la mission d'assistance militaire de l'UE à l'Ukraine, qui vise à former quelque 15.000 soldats ukrainiens au total.

Les ministres de la Défense discuteront aussi de la nécessité de réapprovisionner la Facilité européenne pour la paix, à laquelle les États membres de l'UE ont eu recours pour financer l'achat d'armes et d'équipements militaires pour Kiev.

Créée en 2021, la FEP avait été dotée de 5,7 milliards d'euros pour la période allant jusqu'en 2027.

Il appartient aux États membres de s'accorder sur la réalimentation du pot commun.