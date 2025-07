Le groupe pétrolier algérien, Sonatrach a signé, mardi à Alger, avec la compagnie slovène Geoplin un important contrat pour la fourniture à la Slovénie de gaz naturel à travers le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, pour une période de trois ans à partir de janvier 2023. A travers cet accord, la Slovénie recevra 300 millions de mètres cubes de gaz naturel par an au cours des trois prochaines années, ce qui correspond à environ un tiers de la demande actuelle du pays.

La signature de l’accord a eu lieu lors d’une cérémonie organisée au siège de la compagnie algérienne, en présence du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Tanjia Fajon, et du ministre slovène des Infrastructures, Bojan Kumer.

L’accord a été signé par la directrice de la division commercialisation du gaz, Samia Hamadache (Sonatrach) et l’administrateur de Geoplin, Mitja Bitenc, en présence du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la cérémonie, Sonatrach a souligné l’importance de cet accord pour "la conquête du marché slovène et européen". "Cet accord permet à Sonatrach, d’une part, de reconquérir une part du marché slovène qu'elle a approvisionné en gaz naturel à travers le gazoduc Enrico Mattei entre 1992 et 2012, et, d’autre part, de contribuer à la satisfaction de la demande de gaz naturel du marché européen", a indiqué le communiqué.

Selon la même source, "l’accord conclu aujourd’hui, résultat de discussions fructueuses entre les deux compagnies, dénote de l’excellence de leur coopération et témoigne de leur volonté commune de consolider leur relation à long terme".

"Cet accord renforce également le rôle de l'Algérie en tant que fournisseur fiable de long terme du marché européen", a précisé également Sonatrach. Le 10 novembre courant, le Premier ministre slovène, Robert Golob, a annoncé la conclusion de ce contrat dans une déclaration à l’agence de presse slovène (STA), précisant qu’à l’occasion de la visite à Alger des ministres slovènes des Affaires étrangères et des Infrastructures, un mémorandum sur la coopération énergétique sera signé.

Pour rappel, depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux pays européens se sont tournés vers l’Algérie en vue de sécuriser leurs approvisionnements en gaz avant l’hiver. Le premier pays ayant demandé l’augmentation de ses approvisionnements en gaz algérien était l’Italie. Ce pays a même signé un accord dans ce sens avec l’Algérie. L'Espagne, en dépit du froid diplomatique avec l’Algérie, a également émis le souhait d'accroître ses achats de gaz algérien.