La gestion desdits dossiers sera assurée par la Première ministre Elisabeth Borne.

Le décret établit que la ministre "ne connaît pas des actes de toute nature relatifs au groupe Défense conseil international, au groupe EP2C et au groupe Perenco".

Ce décret intervient une semaine à peine après la révélation, par le média alternatif Disclose, que les enfants d’Agnès Pannier-Runacher détiennent des parts dans une entreprise dont les fonds sont partiellement domiciliés dans des paradis fiscaux.

En réaction à ces révélations, la HATVP ( Haute autorité pour la transparence de la vie publique), a annoncé procéder à des vérifications pour établir les faits.

Le décret publié mardi a été rédigé et signé sur proposition de la ministre de la transition énergétique et concerne notamment Perenco, dont son père a été l’un des dirigeants, et le groupe Défense conseil international, dont fait partie son compagnon.

Néanmoins, malgré les accusations portées par Disclose, Agnès Pannier-Runachet a dénoncé, à la tribune de l’Assemblée Nationale, des "allégations fausses et calomnieuses" sans lien avec ses "fonctions de ministre".