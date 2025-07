Le casse-tête de Didier Deschamps avait commencé il y a quelques semaines déjà, au moment où Paul Pogba et N'Golo Kanté, les cadres du milieu de terrain des Bleus, annonçaient leur forfait pour la Coupe du monde. Le sélectionneur de l'équipe de France a pu compter sur la montée en puissance d'Aurélien Tchouameni au Real Madrid, et la variété de joueurs capables de jouer dans l'entre-jeu pour pallier l'absence des deux hommes. Si Tchouameni et Rabiot semblent les mieux placés pour être titulaire, DD pourra également compter sur Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Jordan Veretout (Marseille). Malgré la présence de tous ces noms talentueux, l'équipe de France n'a pour l'heure aucune certitude sur la fiabilité de son milieu dans une compétition d’envergure internationale comme le mondial.

Une défense chamboulée

Presnel Kimpembe ne participera pas au mondial. Le Parisien a déclaré forfait après un passage express à Clairefontaine. Incertain physiquement, Raphaël Varane est bien du voyage au Qatar, finalement. Le défenseur de Manchester United, et cadre de l'arrière-garde des Bleus, a écourté la séance d'entraînement collective à Clairefontaine mardi. L'ancien joueur du Real Madrid n'a plus foulé les pelouses depuis le 22 octobre dernier. S'il retrouve sa forme physique, il sera très certainement aligné en charnière centrale, avec un homme beaucoup plus jeune. Entre Lucas Hernandez, Axel Disasi, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba et Dayot Upamecano, aucun ne dispose de l'expérience du Mancunien. Bien qu'ils évoluent tous dans des grands clubs européens, leur vécu en équipe de France n'est pas des plus réconfortants. Toutefois, la qualité intrinsèque de ces hommes suffit pour apaiser les doutes.

Le cas Benzema

Le Madrilène a lui aussi quitté l'entraînement collectif, sans toucher le moindre ballon, afin de poursuivre sa préparation seul sur les terrains de Clairefontaine ce mardi. Si Benzema n'a disputé que sept rencontres de championnat depuis le début de saison, il semble surtout se préserver avant le premier match de l'équipe de France contre l'Australie (22/11). "Je ne sens plus de douleur, plus de gêne. Aujourd'hui j'ai bien repris, physiquement et mentalement je suis bien. Je serai prêt pour le premier match. Je suis impatient d'y être. C'est une coupe du monde. Ce ne sont que des entraînements, mais nous avons tous hâte d'y être", a déclaré l'international français de 34 ans au micro de France 3. La première composition des Bleus au Qatar face à l'Australie est déjà attendue avec impatience par les supporters de l'équipe de France.

Lors du dernier entraînement des tricolores à Clairefontaine, Christopher NKunku a dû déclarer forfait pour le mondial après un choc avec Camavinga. Il a été remplacé par Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). En cas de nouvelle blessure, Didier Deschamps peut encore convoquer un dernier joueur avant le 21 novembre.