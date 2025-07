"À la suite des pourparlers quadripartites organisés par la Turquie, l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire a été prolongé de 120 jours à compter du 19 novembre, conformément à la décision prise entre la Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine", a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan sur Twitter. Erdogan a rappelé que l’accord, qui expirait vendredi soir, a permis d’écouler plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en quatre mois.

"Avec le transport de plus de 11 millions de tonnes de céréales et de denrées alimentaires par près de 500 navires en 4 mois, on a pu constater l'importance de cet accord." a-t-il déclaré.

Le président turc a conclu en remerciant le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les dirigeants russes et ukrainiens pour leur volonté de prolonger l'accord et a félicité les personnes qui y ont pris part.

Guterres s'est d’ailleurs félicité du compromis obtenu par les parties concernées en faveur de la poursuite de l'accord pour l'acheminement des céréales par la mer Noire.

Dans un message sur les réseaux sociaux, M. Guterres a exprimé sa satisfaction quant à cette convention entre toutes les parties concernées pour la prolongation de l'accord qui permet "l'acheminement sécurisé des céréales, des aliments et des engrais, depuis l'Ukraine, via la mer Noire."

Le responsable de l'ONU a souligné l'importance d’une diplomatie apaisée dans sa capacité à trouver des solutions pluripartites.

Le 22 juillet dernier, un accord avait été signé entre l'ONU, la Turquie, la Russie et l'Ukraine, pour l'acheminement des céréales depuis les ports ukrainiens en mer Noire. L'accord, qui devait prendre fin le 19 novembre courant, n’avait été possible que grâce à la médiation du président turc M. Erdogan.