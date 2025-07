Le gouvernement libyen a fustigé le "refus" du ministre grec des Affaires étrangères M.Nikos Dendias de débarquer de son avion à son arrivée à Tripoli, ainsi que son retour "sans fournir d'explications."

Dans un communiqué rendu public jeudi, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'Union nationale affirme avoir accepté la requête d’une visite à Tripoli du ministre grec des Affaires étrangères "à leur demande (des Grecs)".

"La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Mme Najla Mangoush) l'attendait pour le recevoir, conformément aux normes diplomatiques. Or, de manière surprenante et pour le moins inélégante, le ministre grec a refusé de descendre de son avion et est reparti d'où il venait sans donner d'explications", lit-on sur la page Facebook officielle du ministère.

Prenant acte de l’incident, le ministère libyen des Affaires étrangères "déplore ce comportement” et s’engage à “prendre les mesures diplomatiques appropriées pour préserver le prestige et la souveraineté de l'État libyen."

Le communiqué libyen a évoqué "les politiques et les positions grossières adoptées par le ministre grec des Affaires étrangères au cours des derniers jours à l'égard des intérêts de l'État libyen, qui se sont traduites par ses déclarations hors de propos concernant la souveraineté de la Libye et son droit à des relations qui répondent aux aspirations de son peuple."

Au cours de sa visite d'une journée, M.Dendias devait rencontrer le président du Conseil présidentiel, M.Mohamed el-Menfi, à Tripoli, mais il s’est éclipsé sans avoir eu d’entretiens avec la partie libyenne.