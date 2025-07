"Je suis d'accord avec certaines des choses dites par Ronaldo, et beaucoup de supporters de Manchester United seront d'accord avec beaucoup de choses dites par Ronaldo. Mais la réalité est que si vous êtes un employé d'une entreprise et que vous dites de telles choses, votre contrat doit prendre fin et Manchester United doit le faire dans les prochains jours", a-t-il estimé au sujet de son ancien coéquipier entre 2003 et 2009.

"Je me demande ce que Manchester United est en train de faire parce que la réalité est qu'ils savent qu'ils doivent mettre fin au contrat de Cristiano ou alors ils vont créer un précédent autorisant n'importe quel joueur à les critiquer à l'avenir", a ajouté Neville.

Dans une interview explosive accordée au média anglais TalkTV, diffusée dimanche et lundi, Cristiano Ronaldo, 37 ans, a affirmé qu'il se sentait "trahi" par les dirigeants du club anglais et son entraîneur Erik ten Hag, les accusant de vouloir l'évincer. Il a critiqué la famille Glazer, propriétaire du club, remettant en cause sa gestion et son manque d'ambition sportive. Il s'en est aussi pris à ses anciens coéquipiers Gary Neville et Wayne Rooney, qui "ne sont pas (ses) amis".

"Je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière", a expliqué Neville à Sky Sports. "Il n'aurait pas fait cette interview s'il voulait revenir en arrière". "Il savait qu'elle ferait les gros titres et qu'elle marquerait la fin de sa carrière à Manchester United", a assuré l'ancien international anglais.

Après un premier passage réussi au début des années 2000 chez les Red Devils (trois titres en Premier League et une Ligue des champions), la deuxième expérience de CR7 entamée à l'été 2021, provenance de la Juventus Turin, tourne actuellement divorce.

Le club n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir terminé sixième de Premier League la saison dernière, malgré les 24 buts de Ronaldo toutes compétitions confondues. La star portugaise avait cherché une porte de sortie dès cet été.

Peu utilisé depuis par son entraîneur (16 matches, 3 buts), Ronaldo, qui a encore un peu plus de six mois de contrat à honorer, semble plus que jamais vers la sortie après ses récents propos.