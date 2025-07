La Défense civile palestinienne à Gaza a indiqué, dans un communiqué, que "21 corps de personnes brûlées, ont été retrouvés à l'intérieur du bâtiment et transportés à l'hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza."

Une source médicale palestinienne a déclaré à AA que "les équipes médicales et la Défense civile ont retrouvé les corps de 21 Palestiniens, dont des femmes et des enfants".

Par voie de communiqué, le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza a déclaré que "les équipes de la Défense civile ont réussi à maîtriser l'incendie avec le concours de la police".

"Les premières investigations ont montré qu'une grande quantité de benzène était stockée à l'intérieur de l'immeuble, et serait à l'origine d'un important incendie ayant entraîné plusieurs décès", a expliqué la même source.

Plus tôt jeudi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur de Gaza, Iyad El-Bozom, a déclaré dans un communiqué rendu public plus tôt dans la journée, que "des forces de la Défense civile et des équipes de police luttent contre un important incendie dans l'un des immeubles résidentiels dans le camp de réfugiés de Jabaliya, faisant état de morts et de blessés".

De son côté, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a décrété une journée de deuil national pour les victimes de l'incendie de Gaza, vendredi, au cours de laquelle les drapeaux palestiniens seront mis en berne, d'après un communiqué du porte-parole présidentiel, Nabil Abu Rudeineh, repris par l'agence de presse officielle palestinienne, Wafa.

"Nous pleurons les victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza ce jeudi. Que Dieu le Tout Puissant leur accorde son infinie miséricorde et les accueille dans son immense paradis", a indiqué le communiqué.

Abbas a qualifié cet incident de "tragédie nationale et demandé à toutes les parties responsables d'intensifier leurs efforts afin d'aider les familles des victimes".

Les factions palestiniennes ont décrété un deuil national, vendredi, à la mémoire des victimes décédées dans le camp de réfugiés de Jabaliya.

Dans un communiqué parvenu à AA, les factions ont appelé les Palestiniens de la bande de Gaza à "participer aux funérailles des victimes, qui commenceront après la prière du vendredi".

"J'ai appris avec beaucoup de tristesse et de douleur la nouvelle de cet incident où plus de vingt personnes sont mortes et d'autres ont été blessées", a écrit le coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient (UNESCO), Tor Wennesland, sur Twitter.

Et le responsable onusien d'ajouter : "J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles, aux proches et aux amis de ceux qui sont morts dans cet incident, ainsi qu'au gouvernement et au peuple palestiniens et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés".