Samuel Eto'o déclarait fièrement il y a quelques semaines que le mondial au Qatar "est la Coupe du monde des Africains". Le président de la Fédération camerounaise de football avait même promis que le tournoi offrirait une finale entre le Cameroun et le Maroc et pronostiquait une victoire des Lions Indomptables. Sur le continent africain, l'équipe nationale camerounaise impose le respect. La sélection de Samuel Eto'o va connaître sa huitième participation à la Coupe du monde, un record en Afrique. Absent de la dernière édition en Russie (2018), le Cameroun doit d'abord restaurer son image sur le plan international, et afficher un état d'esprit conquérant, contrairement aux deux dernières Coupes du monde où les Camerounais étaient éliminés dès le 1er tour.

Dans le groupe de la Suisse, de la Serbie, mais surtout du Brésil, les hommes de Rigobert Song devront rapidement créer l'exploit en phase de poules avant de rêver d'une finale, puis d'un sacre. Le Cameroun n'a remporté qu'un seul match en Coupe du monde, face à l'Arabie saoudite, 1-0, en 2002, et n'a jamais pu passer le cap des quarts de finale (1990). Si Samuel Eto'o est aujourd'hui président de la FECAFOOT, l'effectif des Lions ne compte plus de cadres aussi talentueux et meneurs que lui.

Forces et faiblesses

Le Cameroun est certes une formation dotée d'une force mentale indéniable, le niveau général de l'équipe n'est pas aussi impressionnant. Défensivement, l'arrière-garde de Rigobert Song ne dégage pas une grande sérénité. Si André Onana reste un gardien exceptionnel, ses performances en sélection doivent gagner en régularité. Sans un grand Onana, les Camerounais peuvent être en grande difficulté, tant le portier de l’Inter est important sur sa ligne et dans ses relances, dont lui seul à le secret. Devant, Eric Maxim Choupo-Moting qui brille avec le Bayern Munich est évidemment attendu au tournant. Il pourra compter sur le soutien au milieu d'André-Franck Zambo Anguissa qui crève l'écran du côté de Naples.

Si le Cameroun a des faiblesses dans le jeu, il peut toujours s'appuyer sur sa force de caractère, inculquée par l'inévitable Rigobert Song. L'ancien international camerounais a su qualifier son pays lors des barrages face à l'Algérie, alors qu'il dirigeait pour la première fois ce groupe. Avec une motivation et un état d'esprit de vainqueurs, nulle doute qu’au Qatar, le Cameroun peut malgré tout s'amuser à surprendre.