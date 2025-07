Les Nations Unies ont annoncé, vendredi, que le premier cargo russe chargé d’engrais mettra le cap sur l'Afrique le 21 novembre, à la suite de la reconduction de l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire.

En réponse à une question concernant les engrais russes bloqués dans les ports européens, sur fond de guerre en Ukraine, Grynspan, a déclaré lors d'une conférence de presse : "La première cargaison de 20 000 tonnes d'engrais doit quitter l’un des ports des Pays-Bas le 21 novembre à destination du Malawi, en passant par le Mozambique (…) Le navire est en train d’être chargé".

"Il y a environ 300 000 tonnes d'engrais dans les ports européens", a fait savoir la responsable onusienne, avant d’ajouter que ce premier chargement est "très important car le Malawi est dans le rouge en ce qui concerne les engrais".

Erdogan avait annoncé jeudi sur Twitter la reconduction de l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire pour une période de 120 jours, à compter du 19 novembre.

Le président turc a expliqué que cette décision, prise par la Turquie, les Nations Unies, la Russie et l'Ukraine, résulte des pourparlers à quatre organisés par son pays.

La cérémonie de signature du "Document sur l'initiative pour l'expédition sécurisée de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens" entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies, s'est tenue le 22 juillet, à Istanbul, sous le patronage du président turc Recep Tayyip Erdogan et du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

L'accord, prévu pour durer 120 jours, garantit la sécurisation des exportations des céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est), vers le monde.