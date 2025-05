De fortes explosions ont été entendues à l'aube dans la ville longtemps considérée comme sûre dans le conflit qui fait rage depuis avril 2023 dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Un drone "visait la partie civile de l'aéroport", a indiqué un représentant de cette infrastructure sous couvert d'anonymat.

Dimanche, la partie militaire de l'aéroport avait été visée par une attaque de drone qui avait déjà conduit à la suspension de vols, l'armée accusant les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

TRT Global - Soudan: l’armée récupère Khartoum suite à la chute de l’aéroport L’armée soudanaise a annoncé avoir libéré la capitale tombée deux ans auparavant entre les mains des forces paramilitaires des FSR. 🔗

Un autre drone a visé mardi la principale base militaire dans le centre-ville alors qu’un troisième drone a frappé "un dépôt de carburant près du port" dans le centre de cette ville densément peuplée.

Lundi matin, le principal dépôt pétrolier du pays avait pris feu à Port-Soudan, selon le ministère de l'Énergie, après une attaque de drone des paramilitaires.

Le Soudan est en proie depuis avril 2023 à une lutte pour le pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, à la tête des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Les FSR, qui ont perdu plusieurs positions ces derniers mois, recourent de plus en plus aux drones pour frapper en profondeur dans les zones contrôlées par les troupes du général al-Burhane.

TRT Global - Soudan: véritable catastrophe humanitaire après deux ans de guerre Le conflit a commencé le 15 avril 2023. Une conférence sur le Soudan a lieu aujourd’hui à Londres pour essayer de mobiliser l’aide internationale pour une population au bord de la famine. 🔗

L'armée, chassée de Khartoum par les FSR au début de la guerre, s'était repliée vers l'est et avait transféré le siège du gouvernement à Port-Soudan, qui abrite également des agences de l'ONU et des centaines de milliers de déplacés. Fin mars, Khartoum a été reprise aux paramilitaires.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné 13 millions d'habitants et plongé certaines régions dans la famine, provoquant "la pire catastrophe humanitaire" au monde, selon l'ONU.