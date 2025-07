Voici les autres stars qu’il faudra suivre de près au Qatar

Kylian Mbappé

Avec l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé est le seul leader technique des Bleus. Comme en 2018, la star française devra porter l’équipe de France jusqu’au toit du monde. Auteur de quatre buts en sept matches de Coupe du monde, l’attaquant des Bleus devra encore prendre ses responsabilités à Doha.

Neymar

Neymar dispute certainement son dernier mondial. Âgé de 30 ans, il se présente au Qatar en pleine confiance, avec 11 buts et 9 passes décisives en 14 rencontres de Ligue 1 cette saison au compteur. Le Brésil compte évidemment sur lui pour renouer avec la victoire, 20 ans après son dernier sacre.

Robert Lewandowski

Pour sa dernière Coupe du monde, le buteur polonais devra confirmer son statut de star, et aider sa nation dans la poule relevée de l’Argentine, du Méxique et de l’Arabie saoudite. Avec un Robert Lewandowski en forme, la Pologne peut croire à une qualification en 1/8 de finale.

Kevin De Bruyne

Le maître à jouer de Manchester City et de la Belgique est évidemment attendu au tournant pendant la Coupe du monde. Avec le déclin d’Eden Hazard et de Romelu Lukaku, il est la seule star des Diables Rouges et devra enfin porter les siens vers les sommets du mondial après, après deux dernières Coupes du monde encourageantes.

Luka Modric

Le capitaine de la Croatie va tenter de réitérer sa campagne de 2018. Finaliste contre la France, la génération talentueuse de la Croatie peut encore créer la surprise, avec un Luka Modric, Ballon d’Or après cette saison-là, toujours aussi infaillible. Pour sa dernière Coupe du monde, le recordman de sélection avec la Croatie est inévitablement un joueur à suivre.

Hakim ZiyechLa star marocaine est très attendue durant la Coupe du monde pour son grand retour en sélection. Écarté par Vahid Halilhodzic, le joueur de Chelsea a la confiance de son nouveau sélectionneur Walid Regragui. A lui de lui rendre sur le terrain pendant le mondial. Hakim Ziyech est actuellement le deuxième meilleur de la sélection marocaine avec 18 buts.

Harry KaneLe buteur anglais doit confirmer son statut de star au Qatar. Capitaine de cette jeune équipe, Harry Kane peut encore une fois, comme en 2018 avec ses six buts, terminer soulier d’or de la compétition. S’il marque trois fois au Qatar, il deviendra le meilleur buteur de la sélection anglaise devant Wayne Rooney avec 54 buts.