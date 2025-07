Des tags “Islam hors d’Europe”, “Division Charlemagne” (en référence à la division de soldats SS regroupant des volontaires français combattant pour le Troisième Reich allemand à la fin de la Seconde Guerre mondiale), ont été découverts sur les murs de la mosquée en construction.

"Le préfet de l’Orne condamne avec la plus grande fermeté les injures à caractère antimusulman et néo-nazi apposées sur les murs de la mosquée franco-turque de Flers dans la nuit du 19 au 20 novembre”, a réagi, Sébastien Jallet sur les réseaux sociaux de la préfecture :

“Le préfet rassure la communauté musulmane et l’ensemble des associations cultuelles de la vigilance absolue des services de l’État pour prévenir et lutter contre tout acte antimusulman”.

Par ailleurs, la préfecture a annoncé que “les forces de sécurité intérieure renforcent les patrouilles aux abords des lieux de culte et sont à la disposition de leurs représentants pour rehausser les mesures de sécurité.”

Condamnations des responsables locaux

Ces actes islamophobes ont été également condamnés par le maire de la ville de Flers, Yves Gasdoué qui a évoqué, dans une déclaration à la presse, “un cas honteux, mais isolé. En rien cette inscription ne reflète l'ambiance à Flers. Chaque communauté est respectée ici”.

De son côté, Hakim Miftah, président du Conseil du Culte Musulman de l'Orne et président de l'Union des Mosquées de France pour la Normandie, a aussi condamné les attaques contre la mosquée.

“C'est ignoble ! Nous sommes profondément choqués et nous avons un fort sentiment d'incompréhension. Cette injure et référence au nazisme est un acte stupide, nous appelons à le prendre avec recul et calme”, a-t-il déclaré à la presse.

Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a également exprimé sa condamnation de l’incident sur son compte Twitter.

“Je condamne les injures à caractère antimusulman et faisant l'apologie du nazisme apposées sur les murs de la mosquée de Flers dans la nuit du 19 au 20 novembre. Une enquête a été ouverte”, a commenté le ministre.

D’après les informations recueillies par l’Agence Anadolu auprès d’un responsable de la mosquée, “une plainte sera déposée rapidement”.

La ville de Flers est la commune qui compte la plus grande communauté turque dans le département. L’amicale franco-turque vient d’achever la construction de cette mosquée dotée d'un minaret de 17 mètres de haut devant la salle de prière.

Ces derniers mois, plusieurs mosquées ont subi des attaques similaires, à Rennes, Pessac, Agen, Besançon, Pontarlier entre autres, augmentant le sentiment d'inquiétude des fidèles musulmans.