"Nous avons donné notre réponse à l'ignoble attentat qui a coûté la vie à six innocents en rasant des cibles terroristes dans le nord de l'Irak et de la Syrie", a déclaré Erdogan lors de la cérémonie d’inauguration du barrage de Yusufeli dans la province d'Artvin, dans le nord-est du pays.

Le président turc s'est engagé à éradiquer le terrorisme qui menace la sécurité de la Turquie. "J'espère que nous éradiquerons tous les terroristes dès que possible", a-t-il souligné.

"Nous connaissons l'identité, l'emplacement et les antécédents des terroristes. Nous savons également très bien qui dirige, arme et encourage les terroristes", a déclaré Erdogan.

La Turquie a pour sa part respecté chaque accord sur la sécurité de sa frontière avec la Syrie, a-t-il déclaré.

La Turquie a déclenché, dans la nuit de samedi à dimanche, l’opération antiterroriste Griffes-Epée dans le nord de l'Irak et de la Syrie.

Cette opération survient après que la police turque a arrêté la principale suspecte de l'attentat terroriste perpétré dans l'avenue Istiklal, Alham Albashir, une syrienne qui a avoué travailler pour le PKK/YPG et qui a également admis avoir posé la bombe.

L'attaque terroriste perpétrée le 13 novembre à Istanbul, dans l’avenue Istiklal bondée a tué six personnes et blessé 81 autres.

L'attentat perpétré dans l'une des avenues les plus fréquentées a été la plus meurtrière en cinq ans et a ranimé les souvenirs d'une vague d'attentats à la bombe, dans tout le pays de 2015 à 2017, menée par des groupes terroristes PKK et de Daech.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG constituant sa branche syrienne, le groupe terroriste PKK utilise souvent des bases dans le nord de l'Irak et de la Syrie, de l'autre côté de la frontière sud de la Turquie, pour se cacher et planifier des attaques terroristes en Turquie.