Le projet de loi de finances 2023 adopté, mardi en milieu d’après-midi, par la chambre basse du parlement algérien (Assemblée populaire nationale) est marqué par une forte augmentation du budget alloué au ministère de la Défense nationale.

Le document, considéré comme étant la mère des lois dans le pays, prévoit une série de mesures visant notamment à soutenir le pouvoir d’achat des Algériens. Mais l’élément le plus marquant est cette hausse de 127% du budget militaire du pays, avec 22,7 milliards de dollars, contre 12 milliards durant les années précédentes. .

Le découpage du budget de la Défense montre que 8,8 milliards de dollars devraient être consacrés à "l’administration générale" alors que 8,5 milliards seront affectés à la "défense nationale" et 5 milliards de dollars devraient être alloués à un chapitre à part intitulé "Logistique et appui multiformes".

Selon des données publiées en avril dernier par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), l’Algérie a occupé en 2021 le premier rang en Afrique et la 26è position à l’échelle mondiale en matière de dépenses militaires.

Le texte a également budgétisé les futures augmentations des salaires des fonctionnaires, la revalorisation des retraites ainsi que la révision à la hausse du montant de l'allocation chômage, annoncées, il y a quelques semaines, par le président Algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Ce dernier avait demandé au gouvernement de préparer les textes d'application de ces mesures pour être mises en œuvre dès le mois de janvier prochain. Les parlementaires se sont contentés de saluer ces augmentations dont les montants n’ont d’ailleurs toujours pas été dévoilés.

L’intérêt des députés algériens s’est davantage concentré sur le volet relatif au retour à l’importation des véhicules neufs et des voitures de moins de trois ans, après plusieurs années de suspension.

Ce projet de loi a proposé la facilitation de l’importation des véhicules touristiques de moins de trois ans, et ce, en supprimant la condition de limiter cette importation fixée à une seule fois tous les trois ans.

Selon le projet de loi, il sera autorisé de procéder au dédouanement des véhicules touristiques de moins de trois ans et importés par des particuliers résidants aux fins d’usage personnel, avec paiement de tous les droits et taxes prévus en vertu du droit public. Des amendements proposés par des députés pour ouvrir la voie à l'importation des véhicules plus âgés (moins de 7 ans) ont été rejetés par la commission des finances de l’APN.

Dans le domaine du commerce extérieur, il sera procédé, selon le texte de loi, à l'élargissement du domaine des exonérations fiscales aux opérations d’importation des véhicules hybrides et électriques, ainsi qu'à l’exonération de l’importation des marchandises, dans le cadre du troc frontalier, de la taxe supplémentaire provisoire préventive et des importations soumises aux dispositions spéciales prévues dans les accords ou les accords de commerce préférentiels conclus par l'Algérie.