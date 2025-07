Un puissant tremblement de terre a secoué mercredi matin la province de Düzce, dans le nord-ouest de la Turquie, faisant au total 1 victime et 68 blessés dans la région, y compris à Istanbul.

Dans un message sur Twitter, Koca avait indiqué qu'au total 32 personnes avaient été blessées à Düzce, où se trouve l'épicentre du séisme, ajoutant que trois personnes ont également été blessées dans les provinces d'Istanbul, de Bolu et de Zonguldak.

Depuis le bilan s'est alourdit. Le nouveau bilan officiel relatif aux conséquences du tremblement de terre, fait état de 1 victime et 68 blessés.

L'Agence de gestion des catastrophes et des urgences de Türkiye (AFAD) a déclaré qu'un tremblement de terre de magnitude 5,9, enregistré dans le district de Gölyaka a frappé à 04h08 du matin la province de Düzce.

Le séisme s'est produit à une profondeur de 6,81 kilomètres.

Il a également été ressenti à Istanbul et dans d'autres provinces, notamment le nord-ouest de Bolu, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik et les provinces occidentales d'Izmir et de Kütahya et même la capitale Ankara.

Après le séisme, plusieurs répliques ont été enregistrées. Des coupures d'électricité sont imposées dans la région par mesure de précaution, a annoncé l'AFAD.

Le gouverneur de Düzce, Cevdet Atay, a annoncé que les écoles seront fermées mercredi en raison du tremblement de terre.

En 1999, la province de Düzce avait été frappée par un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a duré 30 secondes, tuant 710 personnes et en blessant 2 679.