"C’est possible, la rancune et le ressentiment n'existent pas en politique. Si les circonstances sont appropriées, des mesures seront prises", a lancé le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à un journaliste qui l'interrogeait sur une possible rencontre avec Bachar al-Assad.

Erdogan a répondu aux questions des journalistes mercredi à l'issue de la réunion hebdomadaire du Parti de la justice et du développement au parlement turc.

Erdogan a été interrogé par les journalistes sur sa rencontre avec le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, en marge de l'inauguration de la Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar, et si une rencontre semblable avec le président syrien, Bachar al-Assad, était envisageable.