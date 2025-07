Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu son homologue cubain Miguel Diaz-Canel mercredi lors d'une cérémonie officielle à Ankara pour la première fois depuis 27 ans.

Après les tête-à-tête entre les présidents et les délégations respectives des deux pays, six accords ont été signés dans le domaine commercial, bancaire, de la presse, des archives nationales et diplomatiques. Un mémorandum d'entente pour établir une formation sur les questions de protocole a également été signé.

"Nous sommes déterminés à porter le volume de nos échanges commerciaux avec Cuba à 200 millions de dollars", a déclaré le président Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue cubain.

"Malgré les sanctions, l'intérêt de nos entreprises pour Cuba a augmenté. Les investissements des entreprises turques à Cuba vont augmenter. Nous porterons nos relations à un niveau beaucoup plus élevé", a-t-il indiqué.

"Il est évident que les sanctions unilatérales imposées à Cuba depuis des années ont contribué au fait que nos relations restent en deçà de leur véritable potentiel", a souligné le président turc, ajoutant que les coopérations existantes dans les domaines tels que l'énergie, le tourisme, la construction, l'agriculture, le développement, la santé et l'environnement vont être évaluées en vue d’être améliorées.

Le président Erdogan a également assuré que "cette visite historique constituera un nouveau tournant dans les relations Turquie-Cuba".

"Nous avons convenu d'améliorer nos relations commerciales", a affirmé, pour sa part, Miguel Mario Diaz-Canel.